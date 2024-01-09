В Египте обнаружили древнюю неприкосновенную гробницу, высеченную в скале (фото)

В некрополе Саккара совместная египетско-японская археологическая миссия обнаружила нетронутую гробницу, высеченную в скале. Находка датируется второй династией (примерно 2890-2686 гг. до н. э.).

В могиле находились останки взрослого и маленького ребенка. Об этом сообщает The History Blog.

Архитектурное чудо может похвастаться сложным дизайном и позволяет заглянуть в мастерство древнеегипетских строителей. Дизайн гробницы и керамика, обнаруженная в ней, служат важными маркерами для понимания исторического контекста ее создания.

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Археологические остатки Второй династии встречаются гораздо реже, чем первой и третьей. Даже имена и порядок правления фараонов непонятны, поскольку сохранившиеся списки царей противоречивы.

Гробница Второй династии на сегодняшний день самая древняя, но миссия также обнаружила многочисленные другие высеченные в скале гробницы позднего периода (712–332 гг. до н. э.) и эпохи Птолемеев (304–30 гг. до н. э.).

Напомним, в Турции раскопали старинное кладбище, где были похоронены полсотни детей.

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