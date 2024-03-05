В Египте обнаружили гигантскую статую Рамзеса II (фото)

Совместная египетско-американская археологическая миссия обнаружила верхнюю часть обширной статуи Рамзеса II. Находку сделали при раскопках в египетском губернаторстве Минья.

Рамзес II, широко известный как Рамзес Великий, являлся третьим фараоном 19-й династии периода Нового царства. Его правление (1279–1213 гг. до н. э.) часто считается самым известным в истории Египта, отмеченным военными кампаниями и крупными строительными проектами, сообщает Министерство туризма и древностей.

Статую нашли при раскопках древнего города Гермополис, расположенного вблизи границы между Нижним и Верхним Египтом. Город, известный как Хэмэну в период Древнего царства, стал столицей провинции, второй после Фив.

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По словам доктора Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета археологии, известняковая статуя – отсутствует верхняя часть статуи, найденной немецким археологом Г. Редером в 1930-х годах.

Высота 3,8 метра (7 метров в сочетании с частью раскопок 1930-х годов) статуя изображает Рамзеса II в двойной короне с королевской коброй. В верхней части задней колонны имеется ряд иероглифических надписей, описывающих прославленные титулы фараона.

Напомним, на Тайване нашли гончарную ручку в возрасте 4000 лет.

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