В Эстонии обнаружили старейший в Европе работающий компас (фото)

Археологи при раскопках обломков средневекового корабля у гавани Старого города Таллинна, Эстония, обнаружили необычный артефакт. Им был старейший сухой компас в Европе, который все еще работает.

Он был вырыт на улице Лоотси и транспортирован в Эстонский морской музей в четырех частях. Об этом сообщает The History Blog.

В процессе раскопок был обнаружен ряд находок в отличном состоянии, включая кожаную обувь, деревянные ложки и инструменты, которые сохранились залитой водой илом гавани. Обувь была поношена и отремонтирована, поэтому не груз, предназначенный для продажи.

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Это означает, что судно затонуло в результате аварии, и все, кто мог скрыться, сделали это, оставив свои вещи. Компас и хорошо сохранившиеся останки двух крыс, которые, по-видимому, не покинули тонущее судно, были самыми удивительными находками.

Используя датировку за деревянными кольцами, исследователи музея определили, что древесина, использованная для строительства корабля, была срублена примерно в 1360 году.

Напомним, в Ираке обнаружили храм, в котором поклонялись Александру Македонскому.

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