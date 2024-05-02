В этом тесте по ПДД многие ошибаются: какой из автомобилей проедет перекресток первым

Только 45% опрошенных дали правильный ответ на поставленную задачу. Кто из участников дорожного движения, изображенных на рисунке, должен проехать перекресток первым?

Это задание было опубликовано каналом "Школа авто".

Варианты ответа

Водитель черного автомобиля. Водитель серого автомобиля. Разъедутся по взаимному согласию.

Разбор задачи

Сначала обращаем внимание на сигнал светофора, который размещен на перекрестке. Видим, что зеленый сигнал дает разрешение на проезд всем участникам дорожного движения. Водитель черного авто готовится осуществить поворот направо, тогда как водитель автомобиля серого цвета планирует повернуть налево.

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В случае одновременного начала движения обоих транспортных средств, их траектории могут пересечься. Таким образом, ключевым является установление правильной последовательности проезда перекрестка.

Перед рулевым серой машины размещен дорожный знак 2.3 "Главная дорога", а ниже - знак 7.8, указывающий на "Направление главной дороги". Зато перед водителем черного авто установлен знак 2.1 "Уступить дорогу".

Если на перекрестке работает светофор, то на знаки приоритета водители не смотрят. Источник: ''Школа авто'' Если на перекрестке работает светофор, то на знаки приоритета водители не смотрят. Источник: ''Школа авто''

Можно было бы предположить, что ответ лежит на поверхности. Однако, когда на перекрестке функционирует светофор, знаки, указывающие на приоритет, игнорируются водителями. В этой ситуации, правила требуют, чтобы водитель серой машины пропустил остальных, ведь он встречает препятствие с правой стороны.

Обращаемся к пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

В изображенной ситуации оба водителя находятся в одинаковых условиях, поэтому первым проедет водитель черного автомобиля.

Правильный ответ – №1

Напомним, ранее UAportal предлагал решить тест по ПДД, в котором нужно определить, водитель какого автомобиля имеет право проехать перекресток.

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