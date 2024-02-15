В феврале или в марте?: Когда нужно обрабатывать деревья сада от вредителей

Когда следует впервые обрабатывать плодовые деревья от вредителей.

Февраль или начало марта – самое время позаботиться о защите вашего сада. Следует знать, как провести первую обработку плодовых деревьев, ведь здоровый сад – щедрый урожай.

Первая обработка поможет защитить деревья от тли, клещей и других взимавших в коре вредителей, а также провести профилактику парши, мучнистой росы, плодовой гнили и монилиального ожога, пишет "Усадьба UA".

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Когда проводить обработку?

Обработку проводят до распускания почек, когда среднесуточная температура воздуха не ниже +5 °C.

Чем обрабатывать?

Для защиты от болезней рекомендуется использовать препараты на основе меди (медный купорос, 3%-ная бордоская смесь и т.п.).

Для защиты от вредителей используйте препараты на основе растительного или минерального масла.

Как обрабатывать?

Садоводы советуют возделывать сад от вредителей и инфекций одновременно, смешав два препарата.

Важно!

Смешивайте препараты одного производителя, соблюдая рекомендации на упаковках.

Соблюдайте правила безопасности при работе с химическими препаратами.

Помните:

Своевременное возделывание сада поможет вам сохранить плодовые деревья здоровыми и получить щедрый урожай.

Для лучшего результата рекомендуется провести 3-4 обработки в течение сезона.

Дополнительные советы:

Перед обработкой тщательно осмотрите деревья.

Обрабатывайте деревья в сухую и безветренную погоду.

Обильно опрыскивайте все части дерева, включая ствол, ветки и почки.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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