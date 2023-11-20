В Финляндии обнаружили останки женщины, родившей после смерти

Во время археологических раскопок в Финляндии ученые обнаружили останки 24-летней беременной женщины, которая, по их выводам, родила в гробу. Тиина Вяре и ее коллеги из Университета Оулу исследовали частную часовню и ее погребальную камеру, построенную в 1785 году семьей дворян в общине Вихти на юге Финляндии. Здание использовали для захоронений с 1785 по 1829 год.

Об этом пишет Факты.

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В ходе раскопок были найдены восемь гробов, среди которых были остатки женщины и пожилого мужчины, трех взрослых женщин и двух мужчин, а также одной девушки. У таза одной из взрослых женщин ученые обнаружили кости плода, с черепом, выступавшим из родового канала.

Измерение длины локтевой кости ребенка показало, что беременность соответствовала 28-32 неделям. Ученые считают это случайным выдавливанием плода после смерти, редким явлением, происходящим под влиянием разложения умершей беременной женщины, когда давление внутренних газов может вызвать случайное выдавливание плода после смерти.

Остатки принадлежали Шарлотте Бьернрам, умершей 23 октября 1808 года от воспаления в возрасте 24 лет, будучи беременной. Частичное выдавливание плода произошло через несколько дней после смерти. Умершую похоронили спустя пять с половиной месяцев после ее смерти.

Напомним, во Вьетнаме впервые обнаружены человеческие останки в возрасте 10 000 лет.

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