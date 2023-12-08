В Финляндии обнаружили затонувший корабль с невредимыми бутылками шампанского 1852 года

В 2010 году группа дайверов обнаружила затонувший корабль в 1852 году. На борту нашли 168 бутылок шампанского, которые оставались совершенно невредимыми.

Об этом пишет IFL Science.

И хотя возможно, открытие тайника, наполненного золотом и драгоценностями, зазвучит как сцена из увлекательного приключенческого фильма, на самом деле это сокровище оказалось не алмазами, а винтажным шампанским, пережившим столетие под водой. Обнаруженный напиток был не только артефактом прошлого, но и объектом потенциального богатства.

На аукционе 11 из этих винтажных бутылок были проданы за 156 000 долларов. Эта история приобрела новые детали, когда профессор Филипп Жандан, заинтересованный этим древним алкоголем, взял пробы из трех найденных бутылок и поделился своими выводами.

Жандан начал рассматривать возможность, что это самое старое шампанское вино, когда-либо потреблявшееся. Понятно, что после 170 лет под водой первые дегустационные ноты не были слишком увлекательными. Описание вина из подводных проб включал такие термины, как "животные нотки", "мокрые волосы" и "сырный". Однако после того, как напиток выдержали в контакте с кислородом, вкусовые впечатления изменились на жареные, пряные, дымчатые, фруктовые и цветочные.

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Эти бутылки могут стоить до 190 000 долларов, благодаря их исторической ценности и уникальности. Это открытие вызвало интерес среди виноделов-новаторов, начавших экспериментировать с подводной выдержкой вина.

Хотя традиционно шампанское созревает в подвалах в течение минимум 15 месяцев, океанские глубины могут стать альтернативной средой для выдержки, что потенциально улучшит качество алкоголя. Различные виноделы по всему миру исследуют этот метод, используя металлические клетки в Атлантическом океане или глиняные кувшины на глубине 50 метров в Хорватии.

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