В Германии нашли огромное захоронение жертв чумы: насчитывает до 1500 тел

В немецком городе Нюрнберг археологи обнаружили необычную находку – массовое захоронение, в котором, вероятно, нашли свое последнее убежище сотни жертв чумной пандемии. Это захоронение может стать величайшим подобным открытием в Европе.

В настоящее время обнаружено более 500 тел, а по оценкам, в восьми раскопанных ямах их количество может достичь 1500. Датируемые XVII веком эти останки рассказывают о драматическом периоде в истории, когда общество прибегало к массовым захоронениям во время опустошительных вспышек чумы. Об этом пишет Science Alert.

Чума, известная своими смертоносными пандемиями, в частности, Черной смертью, не оставляет видимых следов на костях. Поэтому для подтверждения причин смерти этих людей ученым необходимо провести анализ ДНК для выявления бактерии чумы. Однако наличие артефактов, исторических записей и упоминаний о разрушительной вспышке в Нюрнберге в 1634 году подтверждают предположение о связи находки с чумной пандемией. Радиоуглеродная датировка и сопутствующие материалы помогают отнести захоронение к тяжелому периоду в истории города, как указано в сообщении Департамента по сохранению наследия Нюрнберга.

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Это погребение является важной вехой в прошлом Нюрнберга. В отличие от жертв чумы, покоившихся на специальных кладбищах, этих людей похоронили в спешке, что свидетельствует о катастрофическом влиянии болезни на город и невозможности соблюдать все ритуалы. Находка открывает редкую возможность всесторонне исследовать влияние чумы на различные слои населения, от детей до пожилых людей, и силу, с которой пандемия могла разрушить основы общества.

Длительные раскопки и изучение этих останков обещают пролить свет на переломный период европейской истории, который до сих пор остается малоизученным. Находки из Нюрнберга будут способствовать лучшему пониманию того, как прошлые общества преодолевали катастрофические пандемии. Бережное обращение с останками и их глубокий анализ свидетельствуют о стремлении сохранить это мрачное, но важное историческое наследие.

Напомним, в Англии обнаружили лес в возрасте 390 миллионов лет.

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