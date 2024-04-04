В Германии обнаружили 1700-летний римский форт для защиты от варваров (фото)

Археологи раскопали в Германии руины римской крепости, когда-то защищавшей от варваров. Более века историки подозревали, что оборонительное сооружение, известное как кастрюм, скрывается под мощеной улицей в Ахене.

Однако только во время недавних раскопок археологи наконец-то увидели остатки 1700-летнего укрепления. Об этом сообщает Live Science.

Бетонообразный раствор и выбор камня были типичны для римского периода. Кроме того, размеры и способ строительства фундамента отличались от используемой в средневековье техники.

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Сама стена датируется примерно третьим веком, а раскопанный сегмент тянется примерно 7 метров в длину и 90 сантиметров в ширину. Полная длина стены неизвестна.

Археологи считают, что стена могла быть построена по окружности, защищающей город. Она, вероятно, использовалась для защиты от германских племен.

Кроме стены, археологи обнаружили на этом месте обломки керамики и кости животных, а также то, что могло быть дорогой.

Напомним, археологи обнаружили в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима.

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