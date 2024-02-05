В Германии обнаружили древние кости, меняющие время прибытия Homo Sapiens в Европу

В пещере в Центральной Германии археологи обнаружили фрагменты костей Homo sapiens, датируемые примерно 47500 лет назад. Ранее считалось, что самым древним известным остаткам Homo sapiens в этой части Европы примерно 40 000 лет.

Это открытие изменило то, что люди знали все еще о первых днях Homo sapiens в Европе. Об этом сообщает Greek Reporter.

Исследователи обнаружили 13 скелетов Homo sapiens в пещере Ильзенхохле, под средневековым замком в Ранисе.

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Homo sapiens возник в Африке более 300 000 лет назад, путешествуя по земному шару и взаимодействуя с разными группами людей, включая неандертальцев.

Из-за ограниченного количества окаменелостей, детали того, как Homo sapiens распространялся по Европе и их роль в вымирании неандертальцев, исчезнувших примерно 40 000 лет назад, остаются неясными.

Находки из пещеры, включая кости и каменные орудия, указывают на то, что эти ранние люди охотились на крупных животных, таких как северные олени, лошади, бизоны и шерстистые носороги.

Напомним, в Арабских Эмиратах обнаружили наполненный сокровищами кувшин в возрасте 1800 лет.

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