В Германии обнаружили глиняный горшок в возрасте 5000 лет с подгоревшими остатками пищи

В Германии археологи обнаружили глиняный горшок в возрасте 5 тысяч лет, в котором были найдены остатки подгоревшей каши. Это древнейшая известная находка, свидетельствующая о попытке приготовить еду в каменном веке.

Обломки горшка были обнаружены на месте неолитического поселения под названием Ольденбург LA 7. Поселение считается одним из древнейших сел Германии. Об этом пишет Live Science.

Химический анализ остатков пищи показал, что это "пищевые корки", содержащие следы древних зерновых культур, среди которых полба и ячмень. Ученые также обнаружили остатки растения лебеда белая, известной своими крахмалистыми семенами.

"Один глиняный обломок содержал остатки лебеды белой, связанной с киноа и богатой белок. Была также пророщена полба, имеющая сладковатый привкус. Все выглядело так, будто кто-то смешал зерна злаков с богатыми белоком семенами и приготовил их с водой. ", - говорит ведущий автор исследования Люси Кубиак-Мартенс.

По словам ученых, обнаруженная каша была приготовлена из проросших зерен, что свидетельствует о том, что ее готовили в конце лета, когда зерно уже было убрано. В то время люди не могли хранить зерно на длительное время, поэтому вынуждены были готовить его сразу после сбора.

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"Это открытие важно, поскольку оно дает нам представление о том, как люди питались в каменном веке", - говорит Кубиак-Мартенс.

Ранее ученые находили остатки дикого овса, который пытались перемолоть в муку 32 тысячи лет назад. Однако разбитый горшок является первым найденным доказательством попытки приготовить еду в каменном веке.

Новое исследование знаменует первый случай, когда археологи наткнулись на чей-то сгоревший ужин времен неолита.

Напомним, археологи обнаружили туннель "геометрического чуда", когда искали гробницу Клеопатры.

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