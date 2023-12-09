В Германии обнаружили клад из 6000 славянских монет 11 века: самая масштабная находка в истории страны

Команда археологов, занимающаяся раскопками в Германии, обнаружила на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания на северо-востоке страны клад, состоявший из 6000 серебряных монет. Это явилось величайшим сокровищем славянских племен, найденным в послевоенный период.

Об этом сообщает Arkeo News.

Большинство монет находилось в глиняном горшке, некоторые лежали рядом. Археологи датируют их XI веком. Эти монеты имеют разное происхождение, включая территории Германии, Великобритании, Дании, Венгрии и Чехии, что указывает на сложную сеть торговых отношений того периода.

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Также волонтеры, помогавшие в раскопках на территории Мекленбургского поозерья, обнаружили еще около 1700 монет в горшках, не столь древних, в возрасте 900 лет, вместе с украшениями и религиозными предметами. Среди находок были перстные, жемчужные бусы и реликварии, свидетельствующие о христианской вере их владельцев.

Недалеко от города Мировая были найдены фрагменты семи древних мечей, которые достаточно хорошо сохранились и датируются бронзовым возрастом примерно 3000 лет. Предполагается, что они использовались в качестве ритуальных или жертвенных даров, и это первый случай обретения такого количества мечей бронзового века в этом регионе.

Напомним, в Норвегии обнаружили редкую золотую монету из Византии.

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