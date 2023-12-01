В Германии обнаружили мечи бронзового века и тысячи серебряных монет (фото)

В Мекленбург-Передней Померании археологи обнаружили три выдающиеся находки из прошлого. Эти сокровища включают семь мечей бронзового века, клад из 6000 серебряных монет XI века и уникальную сокровищницу с контейнером с реликварием, также датированную XI веком.

Считается, что семь мечей, найденных во фрагментах у Мирова в Мекленбургском озере, снова всплыли на поверхность во время дноуглубления траншеи. Об этом сообщает Ancient Origins.

Эксперты предполагают, что эти мечи, вероятно, были погружены в низменность как освящение или жертвоприношение. Это открытие знаменует собой величайшую коллекцию мечей бронзового века, найденную в одном месте в Мекленбурге-Передней Померании, датируемую примерно 3000 годами.

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Бронзовый век в Германии характеризовался широким использованием бронзы, сплава меди и олова, который был более твердым и прочным, чем ранее используемая медь. Этот технологический прогресс привел к производству более сильных и эффективных мечей, которые были не только оружием, но и символами власти и статуса.

Еще одна выдающаяся находка была сделана на Рюгене, где было найдено 6000 серебряных монет XI века, в основном содержавшихся в глиняном горшке. Это открытие совершила рабочая группа волонтеров-защитников "De Ackerlöper".

Монеты, происходящие из разных регионов, включая Западную Германию, Мейсен-Верхнюю Лужицу, Англию, Данию, Богемию и Венгрию, указывают на разные торговые отношения той эпохи. Эта находка считается величайшим славянским монетным сокровищем послевоенного периода.

Третья значительная находка включает контейнеры с реликвариями, обнаруженные в озере Мекленбург волонтером-защитником. В горшке с примерно 1700 монетами были спрятаны кольца на шею и пальцы, жемчужные бусы из золота, горного хрусталя и сердоликовых бусин, а также два контейнера с реликвариями уникальной формы.

Напомним, в Греции нашли прекрасно сохранившиеся останки мужчины, погибшего от цунами 3600 лет назад.

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