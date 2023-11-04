В Германии обнаружили странное 1000-летнее захоронение супругов (фото)

Археологи обнаружили удивительное захоронение супругов в бывшем королевском дворце Гельфта в Айслебене, Германия. Исследователи пытаются выяснить, почему у скелета женщины отсутствует верхушка головы.

Несмотря на отсутствие костей лица женщины, ее муж сохранил свои даже через 1000 лет. Об этом сообщает Marca.

Считалось, что они были богаты смертью. Однако пока неясно, умерли ли они одновременно, были ли похоронены рядом друг с другом позже.

Читайте также: В Египте нашли "праздничный" гроб с мумией дочери первосвященника, которому 3000 лет (фото)

Среди прочего, археологи обнаружили на мужчине нож, поясной комплект и фурнитуру для так называемого служебного жезла, например носили генералы. Это считается снаряжением сановника.

Исследователи добавили, что факт, что с женщиной ничего не было, очень необычен. Может быть, она уже была христианкой, но мужчина нет.

Останки будут исследовать в лаборатории, чтобы определить, как супруги погибли и их точный возраст на момент смерти с помощью радиоуглеродной датировки.

Напомним, в Греции нашли затонувший древний город в возрасте 1800 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!