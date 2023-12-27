В Германии обнаружили торговый путь раннемодерного периода: важнейшая находка за последние десятилетия

В ноябре 2023 г. во время ремонтных работ в Фюрте, Германия, строители обнаружили остатки древнего дощатого настила. Эта находка является одной из важнейших в городе в последние десятилетия и имеет потенциал пересмотреть наше понимание истории Фюрта.

Об этом пишет Arkeonews.

Дощатый настил, который, как считается, датируется 1773 годом, когда-то являлся частью важного торгового пути между Нюрнбергом и Франкфуртом. Археологи, производящие раскопки, обнаружили, что настил был качественно сделан и хорошо сохранился. Они также обнаружили ряд других артефактов, включая пуговицы, подковы и даже серебряную монету.

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Находка имеет немаловажное значение для понимания истории Фюрта. Она свидетельствует о том, что город являлся важным торговым центром еще в 18 веке. Она также дает нам представление о том, какой была жизнь в Фюрте в то время.

Археологи планируют продолжать раскопки, чтобы узнать больше об этом важном историческом объекте. Они надеются, что находка поможет нам лучше понять прошлое Фюрта и его роль в истории Германии.

Напомним, в Китае обнаружили древний город Чанъань в возрасте 3000 лет.

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