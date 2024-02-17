В гигантской пещере в США ученые обнаружили два новых древних вида акул

Два новых вида древних акул, живших более 325 миллионов лет назад, были обнаружены в Мамонтовой пещере в США.

Открытие было сделано в рамках совместного проекта Национальных парков США под названием "Инвентаризация палеонтологических ресурсов", пишет IFLScience.

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Первый вид, Troglocladodus trimblei, был назван в честь инспектора парка Барклая Тримбла, нашедшего первый образец (зуб) в 2019 году. Эта акула, вероятно, достигала 3-3,6 метров в длину.

Второй вид, Glikmanius careforum, был идентифицирован за зубами и частичным набором челюстей и жабр. Эта акула, вероятно, имела короткую голову с сильным прикусом.

Оба вида относятся к ктенакантовым, вымершему отряду рыб, который характеризуется зубами с несколькими зубцами и шипами на спинных плавниках.

Считается, что эти акулы охотились вдоль берегов, являющихся сейчас штатами Кентукки и Алабама. В то время этот регион являлся частью древнего морского пути, соединявшего восточную Северную Америку, Европу и северную Африку.

Напомним, ученые заподозрили самку ската в беременности от самца акулы.

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