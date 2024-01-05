В Гренландии окаменелости 'страшного зверя', которым 518 млн лет (фото)

Исследователи из Бристольского университета и Корейского полярного научно-исследовательского института обнаружили в Северной Гренландии гигантских хищных червей, которым было 518 миллионов лет.

Новых для науки животных назвали Timorebestia, что по-латыни означает "страшные звери". Они были размером около 30 сантиметров, что делает их одними из древнейших мясоядных животных, охотившихся в толще воды в раннем кембрии.

Как сообщает IFLScience, Тиморебестии имели длинные антенны и впечатляющие челюсти внутри головы. Это отличает их от стреловидных червей, у которых челюсти расположены снаружи.

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Исследователи обнаружили окаменелости Timorebestia в окаменевшем месте Сириус Пассет Лагерштетте, которое датируется примерно 518 миллионами лет. Это место является сокровищницей раннекембрийских окаменелостей, и ученые считают, что Timorebestia были одними из самых высоких хищников в своей среде обитания.

Доказательства хищнической доблести Timorebestia были найдены в ее окаменевшей пищеварительной системе, где были найдены останки некоторых злополучных Изоксисов. Isoxys были обычным плавающим членистоногим в то время, чья защита, по-видимому, была бесполезной против Timorebestia.

Ученые считают, что Timorebestia и стреловидные черви, вероятно, доминировали в океанах до появления членистоногих. Их правление могло продолжаться от 10 до 15 миллионов лет, поскольку их заменили более успешные животные.

Напомним, в Арктике нашли новых существ, изолированных сто тысяч лет.

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