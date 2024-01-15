В Греции археологи обнаружили 2700-летний храм, усыпанный драгоценностями (фото)

Археологи в Греции обнаружили 2700-летний храм, посвященный греческому богу моря Посейдону. Храм, построенный из кирпича, имеет длину 30 метров и расположен рядом с храмом Амарии Артемиды, святилищем, посвященным греческой богине Артемиде, которое исследователи обнаружили в 2017 году на острове Эвия.

Во время раскопок в 2023 году археологи обнаружили второй храм, посвященный Посейдону, он содержит алтарь в форме подковы, переполненный жертвенными предметами, такими как керамика, вазы, коринфский алебастр, золотые и серебряные украшения, амулеты и бронзовая и железная армия. Алтарь также содержал несколько кусков обугленной кости, сообщает Министерство культуры Египта.

Читайте также: В Саккаре нашли древнеегипетские гробницы и статую "бога молчания" (фото)

Археологи отметили, что некоторые из глиняных изделий появились раньше самого храма, они были обожжены в конце восьмого века до нашей эры, что заставило исследователей предположить, что алтарь когда-то мог находиться за пределами храма, а позже был перенесен в помещение.

В шестом веке до нашей эры кирпичные перегородки были размещены в центре святилища для дополнительной поддержки, что заставило исследователей предположить, что храм был "частично уничтожен" пожаром.

Под храмом археологи нашли несколько сухих каменных стен из другого стоящего на этом месте здания, а также несколько бронзовых фигурок в форме быков и барана.

Они также обнаружили остатки построек восьмого и девятого веков до нашей эры рядом с первым храмом, а также систему укреплений, датируемую более поздним ранним медным возрастом, или примерно 4000–3500 годами до нашей эры.

Напомним, в Италии обнаружили роскошно украшенные гробницы 2 и 4 века нашей эры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!