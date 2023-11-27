В Греции нашли прекрасно сохранившиеся останки мужчины, погибшего от цунами 3600 лет назад

Международная группа ученых нашла останки молодого человека, погибшего примерно 3 600 лет назад в результате цунами, вызванного извержением вулкана Тера на острове Санторини.

Предыдущие исследования свидетельствовали о том, что извержение вулкана Тера было значимым событием, связываемым с упадком миносской цивилизации (бронзовая эпоха) на острове Крит. Это извержение произошло примерно между 1600 и 1500 годами до нашей эры. Санторини расположен в восточном Средиземноморье, севернее Крита, между южной Грецией и южной Турцией.

Об этом пишет "Факты".

Хотя есть свидетельства извержения вулкана, информации о цунами мало. Это объясняется тем, что цунами обычно приводит к исчезновению обломков и тел в море, оставляя мало следов на берегу. По этой причине остатки жертв этого цунами до сих пор не были найдены.

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Скелет молодого человека был обнаружен при раскопках в районе, известном как Чешме-Багларараси, на берегу залива Чешме на западе Турции. На этом месте уже несколько лет находят артефакты поздних бронзовых суток. Однако только недавно удалось обнаружить следы цунами – слои пепла и мусора, которые не были вымыты обратно в море.

Кроме остатков мужчины, исследователи также обнаружили скелет собаки. Радиоуглеродная датировка подтвердила, что оба скелета относятся к периоду не ранее 1612 года до нашей эры.

Напомним, в Египте нашли погребенный под песками город в возрасте 3000 лет: самый большой, который когда-либо находили.

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