В Греции обнаружили монументальный акведук 2 века нашей эры

Археологи обнаружили значительную часть акведука Адриана, монументального гидротехнического сооружения, датированного II веком нашей эры. Эту находку сделали во время раскопок в Тенее, древнегреческом городе вблизи Коринфа. Открытие проливает свет как на инженерные чудеса прошлого, так и на богатую историю региона.

Об этом пишет Arkeonews.

Наряду с акведуком археологи раскопали клад из 29 редких серебряных древнегреческих монет, датированных концом VI века до н. э. - 330-ми годами до н. е. Среди этих монет — одни из самых редких и исторически значимых, в частности статеры из разных регионов, на которых изображены яркие события, как борьба Геракла со змеями.

Еще более уникальна связь этого открытия с ритуальными артефактами, обнаруженными в предыдущие годы. Присутствие женских и животных фигурок, миниатюрных сосудов и других ритуальных предметов придает раскопкам выразительный церемониальный характер, добавляя слой мистики к историческому нарративу.

Раскопки, расположенные примерно в 80 километрах юго-западнее Афин, предоставили археологам уникальную возможность исследовать сегмент Адрианового акведука, отвечавшего за поставку воды в древний город Коринф из Стимфала. Акведук, найденный у римских бань вдоль реки Каркана, считается одним из величайших гидравлических достижений Греции II века нашей эры.

Структура, раскопанная в направлении с севера на юг на участке длиной 31 метр, обнаруживает наружные вертикальные стены, достигающие высоты 3,20 метра. Предварительные исследования позволяют предположить, что это водопровод, построенный с полукруглой сводчатой крышей, остатки поверхности которой видны с давних времен. Этот сложный акведук является свидетельством передовых инженерных навыков своего времени.

Сама Тенея издавна окутана мифами и историческими текстами, а легенды приписывают ее строительство троянским военнопленным около 1100 года до н. э. Однако недавние находки ставят под сомнение этот мифический статус, поскольку обнаружена часть доисторического поселения Тенеи, датируемая эпохой ранней бронзы II (2600-2300 гг. до н. э.). Это открытие подтверждает заселение этой территории до падения Трои.

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Следы древней цивилизации

Открытие части акведука Адриана и доисторического поселения в Тенее является важным шагом в изучении истории этого региона. Они свидетельствуют о том, что Тенея была крупным городом с давних времен. Акведук, построенный императором Адрианом, был одним из важнейших инженерных проектов своего времени, и его руины до сих пор поражают воображение. Открытие доисторического поселения свидетельствует о том, что эта территория была заселена задолго до основания города Тенея.

Эти находки позволяют нам лучше понять историю и культуру этого региона. Они свидетельствуют о том, что Тенея была важным центром торговли и культуры уже в древности.

Напомним, в Британии обнаружили древнее англо-саксонское кладбище 6 века нашей эры: проливает свет на малоизвестный период английской истории.

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