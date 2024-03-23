В Греции с затонувшего древневизантийского корабля подняли десятки амфор (фото)

У побережья Фурнуа у Самоса, Греция, продолжаются раскопки затонувшего древнего византийского корабля. Исследователи обнаружили десятки амфор.

Они были найдены в песке у затонувшего корабля вместе с деревянным скелетом самого корабля. Эксперты считают, что деревянный каркас корабля сохранился на протяжении веков, потому что он был раздавлен под остальным кораблем, и кислород не мог добраться до него, останавливая процесс гниения, сообщает Greek Reporter.

До этого времени было зарегистрировано восемь различных типов амфор, происходящих из Крыма, Синопа Понтийского региона в Черном море, а также островов Эгейского моря и Фокейского региона Малой Азии.

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Разброс находок на морском дне, кажется, свидетельствует о частичной потере груза перед затоплением корабля.

Найденная керамика была особенно обучающей с точки зрения более точного хронологического включения обломков, которые теперь можно с уверенностью датировать между 480 и 520 годами нашей эры.

Византийский император Анастасий I известен своими фискальными и денежными реформами, которые укрепили казну империи и позволили экспансионистской политике императоров 6 века.

Напомним, археологи нашли доказательства пирсинга на остатках доисторических людей.

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