В Греции заметили редчайшего дельфина с большими пальцами (фото)

Учеными из Института Пелагоса по изучению китообразных в Греции был обнаружен редкий дельфин с плавниками, напоминающими пальцы.

Дельфин был замечен летом у берегов Коринфского залива. Его пловцы имели необычную форму, частично напоминающую большой палец, пишет Live Science.

"Мы впервые увидели такую удивительную морфологию плавников за 30 лет исследований в открытом море", — сообщил журналистам ученый Александрос Францис, сделавший фотографии плавников.

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Несмотря на необычный вид, дельфин был частью группы животных. Ученые видели, как он "плавает, прыгает и играет" с другими дельфинами.

Францис считает, что необычный пловец не является проявлением болезни. Его появление может быть результатом генной мутации, возникшей вследствие постоянного скрещивания внутри небольшой популяции.

Коринфский залив находится в Ионическом море между материковой частью Греции и полуостровом Пелопоннес. Здесь обитает уникальная популяция дельфинов (приблизительно 1,3 тысячи особей), в которой смешаны несколько видов, среди них простые дельфины (Delphinus delphis), дельфины Риссо (Grampus griseus) и полосатые дельфины (Stenella coeruleoalba). Особа с "большим пальцем" оказалась полосатым дельфином.

У китообразных, в которую входят киты, дельфины и белухи, в ходе эволюции развились передние конечности с большим количеством костей, похожих на фаланги пальцев. Они напоминают человеческие руки, но помещены в мягкие ткани плавников. Специалист по макро-эволюции Бруна Фарина считает, что это означает, что у дельфинов большие пальцы, хотя они и скрыты.

Ученые продолжают наблюдать за дельфином с плавниками, напоминающими пальцы. Они хотят узнать больше о его поведении и влиянии мутации на его здоровье.

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