В гробнице 'повитухи Иисуса' нашли новые артефакты (фото)

Израильские археологи объявили о новых увлекательных находках в пещере Саломеи, расположенной примерно в 48 километрах юго-западнее Иерусалима. Эта пещера, которая считается местом захоронения Саломеи, повивальной бабки Иисуса, на протяжении веков была местом паломничества для ранних христиан.

Раскопки, проводимые Управлением древностей Израиля (IAA), раскрыли новые артефакты и резьбы, проливающие свет на историю этого места, пишет Live Science.

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Среди находок:

Сотни глиняных масляных ламп, которые паломники покупали или арендовали, прежде чем войти в пещеру.

Надписи на стенах пещеры, некоторые из которых написаны на арабском языке.

Мозаичные полы и каменные стены, окружающие передний двор пещеры.

Символическая резьба из розеток, гранатов и акантовых ваз.

Эти находки свидетельствуют, что пещера Саломеи использовалась в качестве еврейской гробницы около 2000 лет назад. Впоследствии она стала местом паломничества для ранних христиан, которые верили, что это место захоронения Саломеи.

Пещера Саломеи будет открыта для публики по завершении раскопок. Она станет частью "Пути царей Иудеи", 100-километрового маршрута через южную часть Израиля, включающего десятки значительных археологических памятников.

Напомним, ученые исследовали причину крушения Аккадской империи в Месопотамии.

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