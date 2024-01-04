В Иордании нашли документы о жизни набатейской женщины в 1 веке нашей эры: проливает свет на жизнь древнего города Петра

Во II веке до н. э. Петра была столицей мощной торговой империи, основанной набатейцами. Расположенная в Иордании, она являлась важным политическим, культурным и экономическим центром региона.

Об этом пишет Arkeonews.

Город был известен своей необычайной архитектурой, высеченной в скалах. К самым известным достопримечательностям Петры относятся мавзолей Аль-Хазне, храм Дома Солнца и театр.

В 1961 году археологи обнаружили в Петре документы, напоминающие свитки Мертвого моря. Эти документы, написанные набатейском языке, проливают свет на жизнь женщин в древнем городе.

Одним из интереснейших документов является контракт купли-продажи фруктового сада. Документ был подписан женщиной по имени Аби-Адан. Аби-Адан была владелицей большого сада финиковых пальм у Мертвого моря. Она продала его Архелаю, набатейскому стратегу, за значительную сумму денег.

Этот документ свидетельствует о том, что женщины в Петре оказали значительное экономическое влияние. Аби-Адан была не просто домохозяйкой, а успешной бизнес-леди.

Читайте также: Почему на отпечатках рук эпохи палеолита не хватало пальцев: ученые совершили жуткое открытие

Другие документы, найденные в Петре, также свидетельствуют о важной роли женщин в городе. К примеру, в одном из документов женщина свидетельствует в суде как свидетель. Это говорит о том, что женщины в Петре имели право на юридическую защиту.

Секреты Петры продолжают раскрываться. Археологические исследования дают нам все больше знаний об этом древнем городе и о людях, когда-то его населявших.

Напомним,в пустыне Сахара был найден древний рисунок в возрасте 5000 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !