В Ираке раскопали ассирийское крылатое божество возрастом 2700 лет (фото)

В древнем городе Хурсбад, Ирак, археологи раскопали великолепную ламассу. Монументальная скульптура, воплощение ассирийского божества-защитника, обычно изображается с головой, похожей на человека, крыльями, как у птицы, и телом, похожим на быка или льва.

Находке около 2700 лет. Об этом сообщает Ancient Origins.

Ламасса была первоначально обнаружена в 1992 году иракской археологической группой у 6-х ворот Хурсбада. Однако вскоре после открытия ее голова была украдена в 1995 году, чтобы потом ее восстановить и хранить в Иракском музее.

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Основное тело статуи было перезахоронено, чтобы сохранить остатки среди хаоса войны в Персидском заливе. Это защитное действие, вероятно, сохранило ламассу от уничтожения, особенно учитывая дальнейшее уничтожение большей части Хурсбада ИГИЛ в 2015 году.

Команда археологов была в восторге от находки. По словам доктора Лейта Маджида Хуссейна, председателя Главного органа по археологии и наследию, сейчас проводятся оценки, чтобы определить будущие усилия по сохранению ламасса.

Напомним, в Египте была найдена гробница малоизвестной женщины-фараона в возрасте 5000 лет.

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