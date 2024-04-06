В Иране обнаружили 2500-летнее здание легендарной империи Ахеменидов (фото)

В малоисследованном восточном регионе Ирана команда археологов обнаружила остатки сплошной круглой глинобитной постройки, которая имела шесть отдельных башен. Древнее сооружение, построенное на рукотворном кургане, известном как Таппе Тахчар-Абад, датируется шестым веком до нашей эры, эпохой легендарной империи Ахеменидов.

Это означает, что зданию и его башням не менее 2500 лет. Об этом сообщает Ancient Origins.

Удивительная крепость была обнаружена вблизи города Бирджанда в провинции Южный Хорасан. Это архитектурная реликвия с древнейших времен, когда Иран был центром выдающихся цивилизаций.

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Она демонстрирует изобретательность строителей Ахеменидов и их мастерское владение глинобитными техниками строительства в период империи Ахеменидов, процветавшей с 550 по 330 год до нашей эры.

Раскопки в регионе Хорасан начались в 2009 году и продолжаются по сей день. Однако из-за удаленности и бесплодной природы этого района было проведено лишь четыре сезона раскопок. Последняя находка Ахеменидов является, пожалуй, самым драматичным открытием, сделанным в этом месте, которым долго пренебрегали.

Напомним, археологи обнаружили в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима.

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