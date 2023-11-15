В Иране обнаружили совершенно новый вид ящериц с иероглифами на спине (фото)

Совершенно новый вид ящериц с иероглифическим рисунком на спине был обнаружен в восточном Иране. Длиннохвостых, найденных в песчаных дюнах, назвали graphikos.

Как сообщается в журнале Zootaxа, ящериц нашли в пустыне в провинции Южный Хорасан. Было замечено с десяток особей, имевших узоры на спинах, напоминавших иероглифы.

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Выяснилось, что это был совершенно новый вид ящериц Eremias graphica. По словам исследователей, иероглифическая ящерица-скакун может достигать примерно 18 см в длину. Она имеет хвост "приблизительно вдвое длиннее тела", гладкую чешую и тело "песочного цвета".

Исследователи показали фото ящериц, сидящих на песке и скалах. Можно заметить, что в большинстве своем они песочного цвета с темно-коричневыми завивками на спине.

Исследователи описали узор ящерицы как иероглифический, волнистый и "красновидный". Это отличается от других ящериц-скакунов, имеющих преимущественно полосатые узоры.

Согласно исследованию, иероглифические ящерицы-скакуны обитают вокруг пустынных кустарников на песчаных дюнах. Ящерицы используют кусты как тень, убежище, "источник добычи насекомых" и место для норы. Животные большую часть времени проводят под кустами, но активны несколько часов утром и вечером.

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