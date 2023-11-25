В Испании нашли место, где 2500 лет назад в жертву принесли 52 животных (фото)

Археологи обнаружили доказательства повторяющихся массовых ритуалов жертвоприношений животных, происходивших около 2500 лет назад в таинственном месте на юго-западе Испании.

Ритуальные жертвоприношения происходили на месте большого здания железного века, известного как Casas del Turuñuelo, расположенного в провинции Бадахос в долине реки Гвадиана, пишет Newsweek.

Здание связано с загадочной тартесианской культурой, процветавшей в юго-западной части Пиренейского полуострова между 9-м и 5-м веками до нашей эры, прежде чем, казалось, внезапно исчезло при таинственных обстоятельствах.

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В 2017 году исследователи обнаружили кости животных во дворе Casas del Turuñuelo. Обнаружение останков во внутреннем дворике, казалось, указывает на то, что на этом месте произошло некое жертвоприношение животных.

Теперь объявлены результаты анализа более 6700 костей, представлявших собой останки 52 животных, выкопанных во дворе на сегодня.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, пролило новый свет на жертвоприношение животных, которые, скорее всего, являлись частью серии ритуалов, связанных с последним периодом деятельности объекта и окончательным оставлением.

Исследователи обнаружили, что животных хоронили в три последовательных фазы. Они также идентифицировали кости, присутствующие на месте, обнаружив преимущественно кости взрослых лошадей, а также меньшее количество костей крупного рогатого скота и свиней и останки одной собаки.

В первых двух ритуальных фазах исследователи обнаружили, что скелеты были в большинстве своем полными и неизменными. Но на третьей фазе некоторые кости показали признаки того, что они были обработаны для еды, что свидетельствует, что какой-нибудь обед или пир сопровождали ритуал.

Доказательства, задокументированные в исследовании, свидетельствуют, что двор неоднократно использовался в течение нескольких десятилетий как место для ритуалов жертвоприношений отличавшихся животных.

"Удалось с большой точностью установить разные этапы жертвоприношений, которые происходили во дворе Касас-дель-Турунуэлло в течение нескольких десятилетий", – сказал Мария Пилар Иборра Эрес, автор последнего исследования из Валенсийского института консервации, реставрации и исследований в Испании.

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"Это действительно вроде бы вернуться в то место 2500 лет назад и созерцать жертвоприношение животных, которые происходили там в сложной тартесской культуре", — добавил ученый.

Исследование подчеркивает важность лошадей для тартесской культуры, а также раскрывает подробности ритуальных практик на месте, таких как умышленный выбор взрослых животных, а не молодых и ключевую роль огня, о чем свидетельствует наличие сожженного растения и останки животных.

По словам исследователей, количество жертвоприношений, найденных в первой и второй фазах, является "чрезвычайным" в контексте европейского железного века. Тот факт, что количество принесенных в жертву животных в финальной фазе резко падает и их характеристики отличаются, свидетельствует об изменении ритуалов.

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