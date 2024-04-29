В Испании нашли воткнутым в землю уникальный меч 'Экскалибур': находка датируется 10 веком (фото)

Археологи в Испании разгадали тайну 30-летней находки – меча, который они назвали "Экскалибур" из-за его сходства с легендарным мечом короля Артура.

Меч был найден в 1994 году при раскопках в старом городе Валенсии, расположенном на восточном побережье Испании. В течение многих лет его происхождение и возраст оставались неизвестными, сообщает городской совет Валенсии.

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Недавнее исследование, проведенное Археологической службой (SIAM) городского совета Валенсии, установило, что меч происходит из 10 века, то есть ему более 1000 лет.

Анализ показал, что меч исламского происхождения, что делает его уникальной находкой для Валенсии, где такие артефакты редко встречаются.

Меч исламской эпохи, найденный в Валенсии. Источник: Ajuntament Valencia @AjuntamentVLC/twitter.com Меч исламской эпохи, найденный в Валенсии. Источник: Ajuntament Valencia @AjuntamentVLC/twitter.com

Меч исламской эпохи, найденный в Валенсии. Источник: Ajuntament Valencia @AjuntamentVLC/twitter.com Меч исламской эпохи, найденный в Валенсии. Источник: Ajuntament Valencia @AjuntamentVLC/twitter.com

Меч исламской эпохи, найденный в Валенсии. Источник: Ajuntament Valencia @AjuntamentVLC/twitter.com Меч исламской эпохи, найденный в Валенсии. Источник: Ajuntament Valencia @AjuntamentVLC/twitter.com

Меч исламской эпохи, найденный в Валенсии. Источник: Ajuntament Valencia @AjuntamentVLC/twitter.com Меч исламской эпохи, найденный в Валенсии. Источник: Ajuntament Valencia @AjuntamentVLC/twitter.com

"Это первая находка такого рода в исламскую эпоху в Валенсии", — отметил археолог Хосе Мигель Осуна, руководивший исследовательским проектом.

18-дюймовый клинок имеет рукоятку, украшенную бронзовыми пластинами и насечками для поведения, что характерно для исламского периода.

Размер меча и отсутствие щитка для рук говорят, что он мог использоваться воинами эпохи андалузского халифата.

"Благодаря археологической стипендии, созванной городским советом Валенсии, археолог Хосе Мигель Осуна проводит детальное исследование металлических объектов, относящееся к римским временам к периоду позднего средневековья, и где обнаружена новая исключительная находка. , которую мы назвали Excalibur de Roc очень похож на легендарный меч короля Артура", — сказал Хосе Луис Морено, советник Валенсии по культуре, наследию и культурным ресурсам.

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