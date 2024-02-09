В испанском кладе нашли инопланетный материал (фото)

Испанские археологи сделали невероятное открытие: в составе артефактов из "Сокровищ Виллены", датируемых бронзовым временем, обнаружен инопланетный элемент.

Сокровища Виллены - это коллекция из 59 золотых, серебряных, янтарных и железных артефактов, найденная в 1963 году. Недавние исследования, опубликованные в журнале Trabajos de Prehistoria, показали, что два из них, изготовленные в 1400-1200 годах до н.э., содержат железо метеоритного происхождения.

Читайте также: Губную помаду бронзовых суток нашли в Иране (фото)

Это свидетельствует, что люди бронзового века владели знаниями о метеоритах и умели обрабатывать метеоритное железо.

"Технология работы с метеоритным железом существенно отличается от обработки меди и благородных металлов. Это свидетельствует, что работавшие с ним люди должны были разрабатывать новые технологии", — объясняет один из авторов исследования Игнасио Монтеро Руис.

Ученые не уверены, производили ли артефакты местные жители, или они были привезены из других регионов.

"Никаких королевств на Пиренейском полуострове в то время не существовало, поэтому сокровища, вероятно, принадлежали определенной общине", – говорит Монтеро Руис.

Исследователи также предполагают, что найденные артефакты могли быть доставлены из Средиземноморья.

"Европейские артефакты с метеоритным железом, как правило, датируются более поздним периодом", – добавил Монтеро Руис.

Напомним, в Кении нашли высеченные в скале игровые доски в возрасте 5000 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!