В Италии нашли гробницу этрусской царицы 5 века до нашей эры

После многолетних раскопок археологи обнаружили впечатляющую этрусскую гробницу, частично скрытую под землей в высеченном в скале некрополе Сан-Джулиано к северу от Рима. Датированный VII веком до н.э., этот памятник гордо возвышается на склонах туфовой скалы, где когда-то существовало достаточно мощное поселение бронзового века.

Важной особенностью находки является "Гробница царицы" - грандиозное трехкамерное захоронение размером 14 метров в ширину и 10 метров высотой, высеченное в скале и датированное V веком до н.э. Ее название точно отражает величие ее масштабов.

Эта гробница, как и подобные ей вдоль скалистой стены, выходящей на плато Сан-Джулиано, проливает свет на динамику развития этрусского общества. Об этом пишет Arkeonews.

Исследуя и очищая эти высеченные в скале похоронные камеры VII-III веков до н.э., археологи открыли не только архитектурные шедевры, но и проблески общественных сдвигов того времени.

На последнем этапе раскопок и реставрации их внимание привлекла удивительная находка. Работая над укреплением "Гробницы царицы", археологи наткнулись на то, что казалось еще одной монументальной гробницей, частично погребенной под землей. После тщательной очистки от густой растительности предстала во всей красе трехкамерная гробница с тремя полукруглыми дверями.

Считается, что ее построили в V-IV веке до н. вскоре после "Гробницы царицы".

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Она еще раз подчеркивает мастерство этрусской культуры в создании монументальных скальных захоронений. Сложные детали и сохранность этих гробниц открывают уникальное окно в давнем мастерстве и погребальных практиках этрусков.

По мере продолжения работ по консервации и реставрации этих вновь открытых гробниц, мы ожидаем еще более глубокого понимания этрусского образа жизни. Археологическая ценность некрополя Сан-Джулиано выходит далеко за пределы его увлекательных построек, предлагая ценный взгляд на общественные изменения, которые отличали эту древнюю цивилизацию.

Напомним, на Тайване нашли гончарную ручку в возрасте 4000 лет.

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