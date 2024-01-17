В Израиле нашли надпись, которой 1500 лет: был упомянут Иисус Христос (фото)

Израильские археологи обнаружили греческую надпись, свидетельствующую о существовании церкви 5 века в деревне Тайбе, расположенной в долине Изреэль. Это первые доказательства раннего христианского поселения в этом районе.

Надпись была найдена во вторичном использовании в стене двухкомнатного здания, которое было построено в позднюю византийскую эпоху. Он содержит посвящение архиепископу Феодосию, жившему в Бейт-Шеане, расположенном примерно в 10 километрах от Тайбе, сообщает Times of Israel.

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Надпись читается так:

"Христос, рожденный от Марии. Это дело самого богобоязненного и благочестивого епископа... Входящий должен молиться за них".

Формулировка "Христос, рожденный от Марии" является распространенным христианским символом, часто использовавшимся в раннем христианстве. Оно также служило талисманом на удачу, чтобы оградить от сглаза.

Археологи считают, что церковь, в которую принадлежала надпись, была построена в конце 5 века. Она была разрушена во время землетрясения в 6 веке, но затем была восстановлена.

Находка надписи имеет важное значение для понимания ранней истории христианства в Галилее. Она говорит, что христианство было хорошо основано в этом районе уже в 5 веке.

Напомним, в Саккаре обнаружили древнеегипетские гробницы и статую "бога молчания".

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