В Израиле нашли свинцовую табличку с проклятиями и именем Бога в возрасте 3200 лет

На западном берегу реки Иордан археологи обнаружили свинцовую табличку, размером с почтовую марку, содержащую древнейшую надпись на иврите – имя Бога: Яхве. Этот небольшой артефакт в возрасте 3200 лет содержал текст с призывом Божьего проклятия для тех, кто нарушает свое слово, сообщает Daily Mail.

Табличку нашли на библейской горе Эвал, месте, связанной с Землей Обетованной в древних текстах. Археологическую находку обнаружили при раскопках, связанных с бегством израильтян из древнего Египта.

Согласно Священному Писанию, Моисей должен был построить жертвенник на горе Эвал, но из-за своего бунта он не мог войти в Обетованную Землю. Считается, что его преемник Иисус Навин возобновил жертвенник, выполняя Завещание.

Табличка, созданная как небольшой двухстраничный буклет, содержит 48 букв, формирующих 14 слов. В тексте содержится проклятие, обращенное к Яхве, с использованием термина "арур", что означает "проклятый". Интересно, что написание разных частей таблички происходило в разных направлениях, что было характерно для того времени. Химический анализ показывает, что свинец, использованный в табличке, происходит из прииска в Эгейском море, Греция.

Именно проклятие на табличке отражает Бытие 9:6: "Кто проливает кровь человеческую, тот прольет свою кровь". Питер Герт ван дер Веен, один из участников открытия, отметил симметрию в написании, указывая на хиастический параллелизм.

Но далеко не все археологи согласны с этим. Недавнее исследование предлагает альтернативную теорию, по которой табличку использовали в качестве рыбацкой приманки, подтверждая износ, вызванный естественным влиянием.

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Несмотря на дискуссии, это открытие указывает на древнее еврейское присутствие на горе Эвал, отвечающей библейским рассказам. Особенности таблички ставят под вопрос традиционные хронологические рамки, открывая новые пути для понимания древнееврейской письменности. Если это открытие будет подтверждено, оно может изменить наше понимание культуры и религиозных практик древних евреев.

Напомним,в Танзании обнаружили наскальные рисунки с изображениями жутких существ в возрасте 40 тысяч лет.

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