В Израиле обнаружили древнейшие доказательства операции на мозге (фото)

Израильская археологическая группа обнаружила значительные артефакты "необычной" операции на мозге, проведённой примерно в 1500 г. до н. е. Считается, что лица, чьи останки были обнаружены, были братьями.

В одном из черепов было отверстие размером 30 квадратных миллиметров в лобной кости. Это отверстие образовалось во время хирургического удаления части черепа в рамках старой медицинской практики, известной как трепанация, сообщает Greek Reporter.

Трепанация была универсальным, широко распространённым видом хирургии на протяжении тысяч лет. Но на Ближнем Востоке это случалось не так часто – во всем этом регионе всего около десятка примеров трепанации.

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Расследование привело исследователей к выводу, что одному из братьев сделали трепанацию под углом, являющимся специальным видом черепной хирургии. Метод предполагает прорезание четырех линий через череп, чтобы создать квадратное отверстие.

Процедура была выполнена на элитном человеке с аномалиями развития и инфекционным заболеванием. Такой вид лечения был очень мало распространен в этой местности и доступен только состоятельным.

Согласно результатам анализа костей, оба брата страдали какими-то хроническими заболеваниями. У исследователей создалось впечатление, что зажиточные братья провели некоторое время в Мегиддо в 15 веке до нашей эры.

Считается, что один из братьев умер в подростковом возрасте или начале 20 лет, а другой умер в возрасте от 20 до 40 лет, возможно, оба из-за инфекционного заболевания.

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