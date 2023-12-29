В Израиле обнаружили кольцо, которое могло принадлежать Понтию Пилату (фото)

Кольцо в возрасте 2000 лет, найденное 50 лет назад вблизи Иерусалима, вполне возможно, носило Понтий Пилат. Он был римским префектом Иудеи в 26-37 годах нашей эпохи.

Пилат служил пятым префектом римской провинции Иудея во время правления римского императора Тиберия во время вероятной жизни Иисуса. Кольцо содержит надпись греческими буквами "Пилатон" (ΠΙΛΑΤΟ), сообщает Greek Reporter.

Он изготовлен из медного сплава и изображает кратер – большой сосуд для вина. Надпись расположена вокруг кратера, образуя одно слово, похожее на "Pilato".

Интригующий артефакт был одним из многих предметов, найденных в гробнице Ирода, но недавно археологи попытались истолковать интересную надпись.

Читайте также: В Израиле обнаружили 1500-летнюю византийскую лампу у границы с Газой (фото)

Некоторые ученые считают, что кольцо действительно является настоящим артефактом, принадлежавшим самому Понтию Пилату. Они утверждают, что надпись является четкой ссылкой на имя префекта, а простая конструкция из медного сплава согласуется с кольцами, обычно носившими римские чиновники его ранга.

Другие ученые вызывали сомнения в подлинности кольца. Они отмечают, что надпись также можно интерпретировать как два отдельных слова, "PI" и "LATO", которые могут относиться к другим лицам или понятиям, не связанным с Понтием Пилатом. Они также утверждают, что дизайн и мастерство кольца не соответствуют перстням римских префектов.

Напомним, в Перу обнаружили геоглифы кошек и человекоподобных фигур 30 года до нашей эры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !