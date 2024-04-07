В Израиле обнаружили подземное огромное подземное укрытие возрастом 2000 лет (фото)

Археологи на севере Израиля обнаружили огромное подземное убежище, состоящее из узких тоннелей и больших комнат. Предварительно установлено, что укрытие вырыли еврейские крестьяне почти 2000 лет назад во время восстания против Римской империи.

Обнаруженный огромный подземный тайник на севере Израиля, состоящий из узких тоннелей и больших комнат, поразил археологическое сообщество своим масштабом и сложностью, сообщает The Jerusalem Post.

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Археологи раскопали этот лабиринт в месте под названием Хукок, где нет признаков разрушения, что свидетельствует, что боевые действия не достигли этого района. Эта находка стала первым тайником такого масштаба эпохи Бар-Кохбы, найденной к северу от Иерусалима.

Лабиринт состоит из тесных тоннелей и больших комнат, которые использовались для спасения семей. Среди артефактов, найденных во время раскопок, было бронзовое кольцо, которое подойдет на палец ребенка, а также другие предметы, датируемые временами Бар-Кохбы.

Археологи остаются под впечатлением масштаба и сложности этого комплекса и отмечают, что их работа еще не завершена. Есть много других нор, требующих очищения, и возможно еще больше артефактов, которые расскажут о жизни на Святой Земле 2000 лет назад.

Напомним, археологи обнаружили в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима.

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