В Израиле обнаружили редкую серебряную монету возрастом 2550 лет (фото)

Израильские археологи обнаружили очень редкую серебряную монету. Находка датируется периодом персидского владычества 6-5 века до нашей эры.

Монета была обнаружена на месте раскопок на Иудейских холмах. Находка проливает свет на переход от использования кусочков металла к самому началу первых в мире монет, сообщает allisraelnews.

Сама монета является очень редким типом, и сейчас присоединяется к ограниченной коллекции около дюжины монет такого типа, найденных во время легальных раскопок в Израиле.

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Монета была намеренно разбита или разрезана на две части, что указывает на позднее использование в 4 веке до нашей эры как взвешенный кусок серебра, а не как монету. Такое явление редко встречается в нумизматике, науке об интерпретации старинных монет.

Это толкуется как свидетельство использования драгоценных монет для разных целей торговли и оплаты. Цель резки монет заключалась в том, чтобы, например, снизить их стоимость вдвое или иногда использовать их как символы, часто встречавшиеся с бронзовыми монетами.

В отличие от более поздних образцов, монета была отчеканена с квадратным штемпелем, встроенным в одну грань. Выбивание королевского символа на куске серебра было официальным способом доказать подлинность и качество металла для торговцев и международных рынков.

Напомним, в Саккаре обнаружили древнеегипетские гробницы и статую "бога молчания".

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