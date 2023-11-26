В Израиле обнаружили старейший в мире завод по производству оружия: находке 7200 лет (видео)

Несколько сот каменных снарядов, найденных в двух археологических местах в Израиле, свидетельствуют о существовании древнейшей известной фабрики по производству стандартизированного боевого оружия.

Исследователи из Управления древностей Израиля (ISA) опубликовали свое исследование в журнале "Atiqot". В нем они утверждают, что снаряды, найденные в Эн-Эсуре и Эн-Циппоре, были изготовлены по стандартным спецификациям, что указывает на высокоорганизованное производство оружия примерно 7200 лет назад.

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Камни имеют среднюю длину 52 миллиметра, ширину 31 миллиметр и вес 60 грамм. Они имеют биконическую форму, которая оптимальна для точного и эффективного запуска из пращи.

"Эти камни являются древнейшим свидетельством войны в Южном Леванте. Сходство между ними указывает на масштабное промышленное производство", — пишут исследователи.

Авторы исследования считают, что переход от неофициальных пращ к высокостандартному оружию может свидетельствовать о распространении организованных войн в течение раннего медного возраста. Эта возможность усугубляется увеличением размера поселений в Южном Леванте в настоящее время.

Тот факт, что пращи часто находили в скоплениях, также дает подсказки о том, как они использовались. По мнению исследователей, такое расположение указывает на то, что снаряды часто стреляли массово, при этом "группа пращи может представлять боеприпасы заградительного поражения, которое будет запущено группой пращников".

"В боевых действиях это может повлечь за собой разрыв строя противоположной шеренги", — говорят они.

Интересно, что это оружие массового производства внезапно исчезает из археологических записей примерно через тысячелетия, хотя непонятно, свидетельствует ли это об уменьшении региональных розни.

Напомним, в Ираке обнаружили храм, в котором поклонялись Александру Македонскому.

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