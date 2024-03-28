В Израиле школьник обнаружил масляную лампу римских солдат, которой 1600 лет (фото)

В Израиле 16-летний школьник Йонатан Франкель обнаружил масляную лампу римлян возрастом 1600 лет во время экскурсии. Парень передал предмет учителю, который передал его гиду, проявившему ответственность и позаботившийся о том, чтобы лампа попала в руки археолога из Управления древностей Израиля.

Масляная лампа, найденная в крепости Зефир, была изготовлена ​​в Петре, Иордания, в IV-V веках нашей эры. Об этом сообщает i24NEWS.

Подобные лампы были обнаружены в крепости Хатцева, в Мамшите, в крепости Йотвата и Петре. Лампа, идентичная этой, была найдена лишь примерно 90 лет назад археологом Нельсоном Глюком – также в крепости Зефир.

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С четвертого по шестой век через эту территорию проходил древний торговый путь. Чтобы обеспечить перевозку меди и, возможно, даже золота, между вершиной перевала Скорпионов и Гацавой была установлена ​​крепость. Патрули римских кавалеристов следили за этим важным путем.

Напомним, археологи обнаружили в пустыне Израиля роскошное имение в возрасте 1200 лет.

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