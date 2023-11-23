В какие дни нельзя считать деньги, чтобы их не потерять: народные приметы

В какие дни нельзя считать деньги

Издавна люди связывали определенные дни с разными энергиями и влиянием на их жизнь. Усваивайте эти тайны для более рационального ведения финансов и гармонии в жизни.

В издании Ukr.Media рассказали о некоторых приемах рациональных финансов, связанных с разными днями недели и фазами Луны.

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Понедельник: День нового начала Понедельник считается днем нового начала недели. Разумно воздерживаться от безрассудных расходов денег, поскольку это может повлиять на стабильность финансов.

Среда: День стабильности Среда – время стабильности и уравновешенности. Используйте этот день для планирования и разработки новых стратегий.

Пятница: Рациональные покупки Пятница – заключительный день рабочей недели. Рекомендуется делать только рациональные покупки, поскольку чрезмерные издержки могут привести к быстрому расходованию богатства.

Суббота: День отдыха Суббота – время для отдыха и восстановления. Удерживайтесь от финансовых операций, чтобы не нарушить покой и гармонию в жизни.

Воскресенье: день для семейных ценностей. Следует воздержаться от финансовых расчетов, поскольку это может считаться неуважением к семейным отношениям.

Во время праздников и фаз Луны Во время праздников и под влиянием разных фаз Луны следует оберегать себя от материальных забот. Некоторые верования связывают успехи и неудачи с лунными фазами. Разумно дождаться стабильности Луны перед важными финансовыми решениями.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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