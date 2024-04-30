В какие цвета нельзя красить яйца на Пасху: можете призвать беду в дом

Пасха – один из важнейших праздников среди христиан. Во многих странах мира принято к празднику красить яйца. Яркие пасхальные яйца дарят друг другу, кладут их к столу и христосаются ими перед праздничным обедом.

Однако не все цвета пасхальных яиц считаются благоприятными. Некоторые из них, согласно народным верованиям, могут принести неприятности вашему дому.

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В какие цвета нельзя красить яйца на Пасху

В частности, считается, что не стоит красить яйца в темные цвета, больше в черный. Темные оттенки не будут вызывать пасхальную радость. А некоторые темные цвета издавна ассоциируются с трагическими событиями или трауром.

Черный цвет символизирует траур, смерть и траур. Покраска яиц в черный цвет может привести к болезням, потерям и неудачам.

Серый цвет ассоциируется с тоской, апатией и безнадежностью. Считается, что серые пасхальные яйца могут принести в вашу жизнь негативные эмоции и разочарования.

Фиолетовый цвет в некоторых культурах символизирует раскаяние, покаяние и уныние. Покраска яиц в фиолетовый цвет может привести к проблемам в отношениях, ссорам и недоразумениям.

В какие цвета следует покрасить пасхальные яйца.

Красный цвет – традиционный для Пасхи. Он символизирует радость, любовь, здоровье и успех. Красные пасхальные яйца считаются самыми благоприятными на Пасху.

Зелёный цвет символизирует жизнь, весну и новое начало. Зеленые пасхальные яйца считаются символом благополучия и процветания.

Синий цвет символизирует верность, искренность и покой. Синие пасхальные яйца считаются символом мира и гармонии.

Желтый цвет символизирует солнце, радость и богатство. Желтые пасхальные яйца считаются символом успеха и процветания.

Напомним, мы уже писали, как покрасить яйца на Пасху крапивой.

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