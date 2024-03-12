В какое время нужно засыпать, чтобы просыпаться бодрым: советы экспертов

Некачественный сон может серьезно сказаться на самочувствии, вызывая тревожность, хроническую усталость, пониженный иммунитет. От плохого сна можно даже прибавить в весе. К сожалению, в современном безумном ритме жизни проблемы со сном становятся все более распространенными. Впрочем, есть хорошая новость – режим сна можно скорректировать и наладить. Об этом пишет ТСН.

Идеальное время для здорового сна

Неврологи отмечают важность длительного и крепкого ночного сна как залога бодрости, продуктивности и отдыха для организма. Исследования показывают, что самое благоприятное время для засыпания – период между 22:00 и 23:00. Регулярное соблюдение этого графика облегчит утреннее пробуждение и позволит телу работать по полной.

Риски позднего засыпания

Ученые предостерегают, что наиболее опасным для здоровья является засыпание после полуночи, ведь это могут "сдвинуть" биологические часы с негативными последствиями, в частности для сердечно-сосудистой системы. Люди, которые засыпают раньше 23:00, реже страдают сердечными недугами.

Преимущества раннего засыпания:

- повышенная активность и производительность в течение дня

- улучшенное эмоциональное состояние, меньший риск депрессии

- Снижение вероятности заболеваний, таких как диабет

- здоровый вид кожи без отеков и темных кругов под глазами

Важность сонной рутины

Исследователи также отмечают пользу "сонной рутины" - соблюдение постоянного времени засыпания как в будни, так и в выходные дни. Это помогает наладить биологические часы и облегчить процесс засыпания. Перед сном рекомендуется отказаться от гаджетов и ТВ, практиковать чтение, слушать расслабляющую музыку или медитировать. Для качественного сна также полезно обогащать рацион овощами, фруктами, клетчаткой, пить жидкости и употреблять молочные продукты.

Читайте также: Восемь ежедневных привычек, сохраняющих молодость вашего сердца

Если же бывает бессонная ночь, для утреннего пробуждения можно воспользоваться следующими способами: проветрить помещение, остаться голодными (поскольку переваривание пищи вызывает сонливость), сделать контрастный душ, выпить кофе или напиток с кофеином (но не слишком много), а также увеличить употребление обычной воды .

Напомним, мы уже писали, почему не стоит спать под электроодеялом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!