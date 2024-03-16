В какой позе спать, чтобы к утру чувствовать себя бодрым: неожиданный ответ

Каждый человек имеет свои привычки и пристрастия к сну. Хотя наши режимы сна могут отличаться с ночи на ночь, большинство людей обычно предпочитают определенную позу для отдыха. В этой адаптации материала WebMD рассматриваются преимущества и недостатки популярных поз для сна, а также предоставляются простые советы по их улучшению.

Самая распространенная вне эмбриона, когда человек свернут калачиком на боку. Это здоровая поза, которая позволяет позвоночнику расслабиться в естественном положении и может помочь предотвратить определенные заболевания. Также рекомендована для беременных женщин.

Вне журнала, когда человек лежит на боку с прямой спиной, полезна для уменьшения риска апноэ и боли в спине и шее. Уложите мягкую подушку между коленями для дополнительного комфорта.

Сон на животе (вне свободного падения) может вызвать боль в пояснице и шее. Лучше избегать жестких подушек и спать лицом к матрацу.

Поза солдата (на спине) может усилить храп и апноэ, но полезна при кислотном рефлюксе. Подложите подушку под колени для поддержания позвоночника.

Похожая вне морской звезды (на спине с разведенными ногами) также повышает риск храпа и апноэ, но помогает при рефлюксе.

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Если вы хотите изменить привычную позу сна, запаситесь терпением. Удобный матрас или подушки могут облегчить этот процесс.

Кроме позиций сна, следует обратить внимание на свой хронотип – естественную склонность организма к определенному времени сна и активности. Это может быть ранний "жаворонок", поздняя "сова", "колибри" с пиком активности днем или "бимодальный" тип. Хронотип зависит от возраста, пола и генетики и может изменяться с течением времени.

Напомним, мы уже писали, как улучшить качество сна.

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