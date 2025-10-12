В какой цвет не стоит окрашивать ногти на Новый год -2025

Приближение Нового года заставляет девушек задуматься о идеальном праздничном маникюре. В 2025 году праздник пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, предъявляющей особые требования к цветовой гамме.

Специалисты советуют избегать слишком ярких и агрессивных оттенков, которые могут вызвать недовольство символа года. В частности, эксперты упорно не рекомендуют использовать традиционные праздничные цвета. Об этом пишет ТСН.

Яркий красный оттенок, который в свое время нравился Дракону 2024 года, для Зеленой Змеи неприемлем. Этот насыщенный цвет выглядит неуместно зимой и может вызвать негативные эмоции у символа рока, предпочитающего естественные, спокойные тона.

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Не менее проблематичными считаются неоновые оттенки. Они привлекают слишком много внимания и могут разозлить капризную Змею. Такой маникюр способен нанести ущерб будущим планам и помешать достижению успеха в новом году.

Неожиданным аутсайдером стал нейтральный серый цвет. Несмотря на зимнюю эстетику и спокойный характер, этот оттенок также не принесет желаемой удачи. Специалисты советуют остановить свой выбор на более мягких, естественных цветах, соответствующих вкусу Зеленой Деревянной Змеи.

Главное при выборе маникюра на Новый год – соблюдать умеренность, естественность и гармоничность цветовой гаммы.

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