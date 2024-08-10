В каком из четырех направлений может поехать водитель: задача на знание ПДД (видео)

Водитель подъехал к нестандартному перекрестку и может продолжить движение по четырем направлениям. Перед ним установлен знак 5.7.1. "Выезд на дорогу с односторонним движением".

В каком направлении может продолжить движение водитель белого внедорожника? Об этом рассказали pdr2024tests.

Таким образом, первая проезжая часть является односторонней, пересекать ее по прямой не запрещено. Так же, как и поворачивать направо. Поэтому по траекториям 3 и 4 можно проехать.

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В свою очередь, траектория 1 – под запретом, поскольку движение в этом направлении будет осуществляться навстречу потоку. Также в этом направлении установлен знак 3.21 "Въезд запрещен".

Знак установлен справа, по ходу движения, поэтому он не запрещает проезд по траектории 2. Таким образом, водитель белого внедорожника может проехать траекториями 2, 3 и 4.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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