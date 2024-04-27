В каком из направлений может поехать водитель: тест на знание ПДД (видео)

На дороге важно учитывать знаки, чтобы понимать, в каком направлении разрешено движение. В частности, это касается перекрестков.

В каких направлениях можно продолжить движение водителя белого автомобиля? Об этом рассказали Test_pdr.ua, предложив пример подобной ситуации.

Повернуть налево и выполнить разворот запрещает приказный знак "Движение прямо". Действие повелительного знака, разрешающего движение только прямо, светофор не отменяет.

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Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество только перед дорожными знаками приоритета. А проехать прямо запрещает красный сигнал светофора. Поэтому в этом случае запрещены все три направления движения.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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