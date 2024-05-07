В каком из трех направлений водителю разрешено двигаться: тест на знание ПДД (видео)

Во время пересечения перекрестков некоторые водители нарушают ПДД. В частности, это касается игнорирования знаков дорожного движения.

В каком направлении разрешено движение водителю белого автомобиля в этой ситуации? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

Важно обратить внимание на знаки, касающиеся направления движения. Один знак указывает направление движения по полосам. С полосы белого автомобиля разрешено движение в трех направлениях – налево, прямо и в обратную сторону.

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В то же время есть знак, запрещающий поворот налево. Однако он не запрещает разворот.

Проехать прямо запрещает красный сигнал светофора. Поэтому в этой ситуации белый автомобиль может только развернуться.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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