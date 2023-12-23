В Камбодже обнаружили шесть старинных статуй (фото)

Археологи обнаружили шесть столетних статуй из песчаника на месте реставрации храма Та Пром в северо-западном археологическом парке Ангкор на северо-западе Камбоджи.

Обнаруженные статуи включали две статуи Будды, покрытой ногами, две статуи Будды с разбитыми головами и руками, одну Авалокитешвару (божество) и один фронтон по резьбе Будды, сообщает Xinhua.

Статуи были найдены закопанными под платформой южных ворот храма Та Пром.

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Построенный в конце 12 века при правлении короля Джаявармана VII, Пром является одним из ключевых храмов в археологическом парке Ангкор площадью 401 квадратный километр, который является самым популярным туристическим направлением в стране Юго-Восточной Азии.

Напомним, древние люди из человеческих черепов делали себе чаши для питья.

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