В Канаде олень забежал на базу отдыха и искупался в бассейне (видео)

Необычный инцидент произошел в оздоровительном комплексе Vollmer в Ласаль, провинция Онтарио, Канада. На территорию базы отдыха проник дикий олень и решил освежиться в общественном бассейне.

Животное застало неожиданно отдыхавших, бросившихся в раздевалку, когда олень прыгнул в воду, сообщает CTV News.

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Один из отдыхающих, Франческо Сиии, не растерялся и зафиксировал забавный момент на видео.

"Я просто подумал, что должен снять это на видео, а иначе никто мне не поверит. Если бы я сказал, что сюда ворвался олень, вы бы ни за что не поверили", — поделился он.

Сотрудникам базы отдыха понадобилось около 15 минут, чтобы выманить оленя из бассейна и вывести его на улицу. По словам мэра города, животное попало в помещение с бассейном через незастекленное окно. Бассейн временно закрыли.

Напомним, медведь в США разогнал свадьбу, когда ворвался в свадебный шатер и выедал все десерты.

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