В Казахстане обнаружили 1500-летние золотые пряжки с изображением правителя на троне (фото)

В Казахстане археологи обнаружили два золотых украшения в 1500-летней гробнице, содержащие древнейшие известные изображения великого хана, или "кагана" Гоктюрков. Кочевая конфедерация тюркоязычных народов, живших в регионе.

Роскошные золотые таблички изображают коронованного суверена, величественно сидящего на троне в позе святого и окруженного слугами. Об этом сообщает Live Science.

Это отчетливо изображает священный характер власти в древнетюркском обществе. Находки взяты с места Элекэ Сазы вблизи отдаленной восточной границы Казахстана с Китаем и Монголией.

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Археологи считают, что каган, изображенный на обеих плитах, являлся членом правящего клана Ашина и, возможно, был родственником князя Гектюрка.

Гробница Гоктюрка шестого века хранит останки вельможи, вероятно, "тегина" место захоронения которого до седьмого века превратилось в "культовый мемориальный комплекс", обожавший умершего.

Две золотые таблички были обнаружены в центральной камере гробницы, где князь был кремирован; одна была сильно повреждена огнем кремации.

Каган изображен в центре каждой таблички, в изысканной короне и сидит на троне, на котором изображены две лошади; его окружают двое слуг, стоящих на коленях, и предлагают еду из тарелки и лоханки.

Напомним, в библиотеке Ватикана нашли утраченный фрагмент Библии в возрасте 1750 лет.

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